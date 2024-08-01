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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı. Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı anın fotoğrafı yer aldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da imza töreninde hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi "www.tccb.gov.tr" adresinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı ana ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şura kararlarını imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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