Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yankılar' sergisi açılış programında konuşuyor -1

Güncelleme:
'YANKILAR : Şule Yüksel Şenler & Malcolm X'in Miraslarını Yaşatmak' sergisinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kıymetli sergiyi tertipleyen Şule Yüksel Şenler Vakfı'mıza, Metin Şahbaz Merkezi'ne ve organizasyonda emeği geçen her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

'YANKILAR : Şule Yüksel Şenler & Malcolm X'in Miraslarını Yaşatmak' sergisinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kıymetli sergiyi tertipleyen Şule Yüksel Şenler Vakfı'mıza, Metin Şahbaz Merkezi'ne ve organizasyonda emeği geçen her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İnsan hakları, adalet ve özgürlükler noktasında çok güçlü iki sesin, Şule Yüksel Şenler ile Malcolm X'in verdikleri mücadeleyi anlatan Yankılar Sergimizin, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Arşiv fotoğrafları, belgeler, ses ve video kayıtlarının yanı sıra yapay zeka destekli yenilikçi sanat etkinliklerinin de yer alacağı bu sergi, çağları aşan, onurlu bir hak ve adalet arayışının İstanbul'daki yankısını teşkil edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "27 Kasım'a kadar devam edecek bu anlamlı sergiyi tüm vatandaşlarımızın, bilhassa da genç kardeşlerimizin ziyaret etmesini son derece önemli buluyorum. Kendilerinden önce hangi zorlukların çekildiğini, sırf düşüncelerinden ötürü masum insanların hangi baskılarla, hangi zorbalıklarla karşı karşıya geldiklerini gençlerimiz burada çok net bir şekilde görebilecek. Ziyaretçiler, iki büyük şahsiyetin hak ve özgürlük mücadelesinde tüm zorluklara rağmen neleri başarabildiğini, dikenli yollarda nasıl cesurca yürüyebildiklerini çok yakından müşahede edecektir. Bu vesileyle eserleriyle, fikirleriyle, yaşantısıyla, hepsinden de öte zor zamanda sergilediği dik ve dirayetli duruşuyla, başta şahsım ve kıymetli eşim Emine Erdoğan dahil milyonlarca insanın hayatına dokunan Şule Yüksel hanımefendiyi rahmetle, minnetle ve elbette özlemle yad ediyorum. Aziz hatırasını yaşatan, yeni nesillere Şule Yüksel Şenler bilincini aşılayan vakfımızı ayrıca tebrik ediyorum. Akl-ı selim, hal-i selim, zevk-i selim sahibi bir nesil yetiştirmek arzusuyla gerek eğitim, kültür, sanat, aile, kadın, çocuk ve sağlık alanlarında yürüttüğü faaliyetleri, gerekse farklı başlıklarda düzenlediği seminer, sergi ve konferanslarla Şule Hanım'ın mirasına sahip çıkan vakfımızın çalışmalarını takdirle takip ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
