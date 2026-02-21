Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan  Kayacık Ailesiyle Birlikte Oruç Açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan ayı dolayısıyla Beyoğlu’nda yaşayan Kayacık ailesinin iftar sofrasına misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Beyoğlu'nda ikamet eden Ali ve Miyase Kayacık çiftini evinde ziyaret ederek birlikte oruç açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan evden ayrılırken kapı önünde bekleyen vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ANKA
