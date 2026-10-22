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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzun yıllara sari Türkiye-Kanada kopukluğunu bugün gidermiş olduk. Şimdi Türkiye ve Kanada arasında yeni bir dönemi başlatıyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzun yıllara sari Türkiye-Kanada kopukluğunu bugün gidermiş olduk. Şimdi Türkiye ve Kanada arasında yeni bir dönemi başlatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzun yıllara sari Türkiye- Kanada kopukluğunu bugün gidermiş olduk. Şimdi Türkiye ve Kanada arasında yeni bir dönemi başlatıyoruz"

Kaynak: AA
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