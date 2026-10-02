Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabulde, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu da hazır bulundu.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek güzel Üsküdar'ımızın geleceğine dair ihtiyaçları ve çalışmalarımızı paylaştık. İlçemize olan destek ve tensipleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA