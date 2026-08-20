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Türkiye'den Yapay Zeka ve Teknoloji Alanında Dev İnsan Kaynağı Hamlesi

Türkiye'den Yapay Zeka ve Teknoloji Alanında Dev İnsan Kaynağı Hamlesi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabı üzerinden Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'na ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımda, "Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz. 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız. Türkiye Yüzyılı'nı bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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