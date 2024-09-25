Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunduğu sırada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Türkevi'nde yapılan bu basına kapalı görüşme, Türkiye-Ukrayna ilişkileri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İki liderin temaslarının içeriği hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.
NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.
Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.