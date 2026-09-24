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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yunanistan'ın düşmanı değil, komşusu, NATO şemsiyesi altında müttefikidir. İki ülke ilişkileri seçim malzemesi yapılmayacak kadar nazik ve mühimdir"

Kaynak: AA