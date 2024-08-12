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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da yaşamını yitiren Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da yaşamını yitiren Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı.

Ankara'da bir süredir tedavi gören ve 77 yaşında hayatını kaybeden Doğan için Hacı Bayramı Veli Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan'ın ailesine taziyelerini iletti.

Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Mehmet Görmez'in kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda musallada Hakk'a yürüyen, uğurladığımız Mehmet Doğan kardeşimiz, gerçekten dini, dili, bir ve beraberlik noktasında verdiği mücadeleyi çok iyi bildiğimiz, inandığımız, dilimizi özellikle dil olarak kullanmayı gençliğe gerçekten öğretme mücadelesini veren, hele hele o büyük sözlüğüyle sözü, özü gençliğe öğreten ve miras bırakan bir kardeşimizdi." ifadelerini kullandı.

Doğan'ın mekanının cennet olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabb'im cennetinde bizleri bir ve beraber kılsın. Bütün ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. İnşallah Taceddin Dergahı'nda da başta çok çok sevdiği, onu sevmeyi bize de öğrettiği Mehmet Akif Ersoy ile haşru cem eylesin. Şu anda uzun yolculuğa çıkan Mehmet Doğan kardeşimiz için değerli hocam gerekli sözlerin en güzelini ayetikerime ile zaten ifade ettiler. Bizim de bu noktada daha fazla söyleyecek herhangi bir sözümüz yok. Tabii bütün arzumuz, Rabb'im bizleri ebedi alemde beraber haşru cem eylesin."

Doğan'ın cenaze namazını kıldıran Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de dünyada güzel işler yapan, ardından güzel eserler bırakan, bu asrın güzel bir şahidini, yaşayan bir ahlakı olan Mehmet Doğan'ı ebediyete uğurladıklarını belirtti.

Doğan'a Allah'tan rahmet dileyen Görmez, "O, yazarlığı ve düşünceyi bir ahlaka dönüştürmüştü. Bizim neslimizde güzel sadalar bıraktı. Dilimize, dinimize hizmet etti. Nesillerimize Mehmet Akif Ersoy'u tanıtmayı kendisine hep vazife edindi. Bu asrın bir dervişi olarak yaşadı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Doğan'ın tabutuna omuz verdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hasan Basri Yalçın, Hayati Yazıcı, Ömer İleri, Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.?

Doğan'ın cenazesi, Taceddin Dergahı'na götürülerek burada defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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