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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin her alanda ciddi potansiyeli bulunduğunu ve olumlu gündemleri ilerletmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA