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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-ABD) İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-ABD) İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-ABD) İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz"

Kaynak: AA
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