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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 39'uncu yılını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 39'uncu yılını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın 39'uncu yılını canıgönülden tebrik ediyorum. Milli savunma hamlemize, savunmamızın millileştirilmesine yönelik kritik hamlelere önemli katkılarda bulunan vakfımıza bugüne kadarki hizmetleri için şükranlarımı sunuyor, gelecekteki çalışmalarda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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