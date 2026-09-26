Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluş yıl dönümünü kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 39'uncu yılını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 39'uncu yılını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın 39'uncu yılını canıgönülden tebrik ediyorum. Milli savunma hamlemize, savunmamızın millileştirilmesine yönelik kritik hamlelere önemli katkılarda bulunan vakfımıza bugüne kadarki hizmetleri için şükranlarımı sunuyor, gelecekteki çalışmalarda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA