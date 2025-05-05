Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Genel Kurulu'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın bugün Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 97'sini temin ettiğine dikkati çekerek, "2024'te yurt içinde 33 milyon kişiye, yurt dışında ise 14 milyondan fazla insana ulaşan Kızılay'ımız vazifesini layıkıyla ifa ediyor." dedi.

Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türk Kızılay Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 157 yıllık merhamet çınarı Kızılay'ın dallarını dört bir yana uzatan, iyilik ve hayırda yarışan, bir yarayı daha sarmak için koşanlara teşekkür etti.

105. Genel Kurul'un Türk Kızılay başta olmak üzere sivil toplum camiası ve ülke için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Genel Kurul'da alınacak kararların, yapılacak istişarelerin birlik ve beraberliği, dayanışma ve kardeşlik şuurunu güçlendirmesini temenni etti.

Görevlerini devredeceklere bugüne kadar ki gayretleri için teşekkürlerini ileten, vazifeyi devralacaklara muvaffakiyetler dileyen Erdoğan, çalışanından gönüllüsüne, bağışçısından hayırseverine, bu hilali ülkenin ve dünyanın dört bir tarafında gururla dalgalandıranlara şükranlarını sundu.

Kızılay'ın bundan 157 sene önce 1868'de Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulduğunu, kuruluş gayesinin cephede yaralanan askerlere yardım etmek, hasta düşen Mehmetçiğin imdadına yetişmek olduğunu anımsatan Erdoğan, varlık yokluk mücadelesi verilen, ateşten gömlek giyilen bir dönemde Kızılay'ın milletin canıyla, kanıyla, dişi ve tırnağıyla inşa ettiği, istiklal ve istikbal yolunun kilit taşlarından biri olduğunu kaydetti.

"Her zorlukta tüm kapasitesiyle daima milletimizin yanında oldu"

Türk Kızılay'ın 93 Harbi'nden Trablusgarp Savaşı'na, Birinci Cihan Harbi'nden Milli Mücadele ve Kıbrıs Barış Harekatı'na tarihin en kritik dönemeçlerinde on binlerce Mehmetçiğin yaralarını sardığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kızılay'ımız cephe gerisinde kurduğu hastanelerle, onca yıllık yokluk arasında yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılarla, donattığı hastane gemileri ve hasta taşıma servisleriyle peygamber ocağımızda tüten ateşin işgal kuvvetleri tarafından söndürülmemesi için göğsünü adeta siper etti. Erzincan depreminden asrın felaketine yaşadığımız her zorlukta tüm kapasitesiyle daima milletimizin yanında oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay'ı sadece sınırlar içinde değil tüm kriz bölgelerinde de ön safta gördüklerini vurgulayarak, Kızılay'ın, Filistin'de, Suriye'de, Somali'de, Afganistan'da, Bosna Hersek'te, Irak'ta ve daha pek çok yerde savaştan etkilenen insanlara Türkiye'nin yardım elini uzattığını belirtti.

Kızılay'ın salgınlarda, doğal afetlerde, mahrumiyet bölgelerinde Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyulan her yerde imdada koştuğunu, mültecilerin, yoksulların, gariplerin, mağdurların hayatlarına dokunduğunu ifade eden Erdoğan, "Yani ne zaman gözler Hilal-i Ahmer'i arasa Türk Kızılay tüm imkanlarıyla orada oldu. Milletimizin yardım ve dayanışma elini dünyanın dört bir yanına uzatan Kızılay camiamızdan Allah razı olsun. Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşu olan Kızılay, bugün de kendisine ihtiyaç duyulan her yerde varlık göstermeye devam ediyor." diye konuştu.

"Köklü bir iyilik ordusuyla karşı karşıyayız"

"Gerek tarihi gerekse hizmetleriyle gerçekten kıvanç kaynağımız olan köklü bir iyilik ordusuyla karşı karşıyayız." diyen Erdoğan, bundan 157 yıl önce halis niyetlerle başlanan yolculukta bugün Kızılay'ın 513 şube ve temsilciliği, 400 bine yakın gönüllüsü, 18 bölge kan merkezi ve 69 kan bağış merkezi, 4 hastanesi, 2 tıp merkezi, 5 bölge afet yönetim, 13 afet müdahale merkezi, 13 delegasyonu, 94 göçmen faaliyet alanı, aşevleri, huzurevleri, gönüllü merkezleri, sevgi mağazalarıyla geniş bir yelpazede çok kıymetli çalışmalar yürüten bir müessese haline geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024 yılında yurt içinde 33 milyon kişiye, yurt dışında ise 14 milyondan fazla insana ulaşan Kızılay'ımız maşallah vazifesini layıkıyla ifa ediyor. 2005'te ülkemizin kan ihtiyacının sadece yüzde 19'unu karşılayabilen Kızılay'ın bugün toplam talebin yüzde 97'sini temin etmesi de önemlidir.

Aktif kök hücre bağışçılarının sayısında da artış söz konusu. Nisan ayı itibarıyla bağışçılarının sayısı 1 milyon 179 bine ulaştı. Bu sayıların artarak devam edeceğine inanıyorum. Kızılay'ın ilaç ve tıbbi ekipmanda dışa bağımlılığı azaltacak hamlelerini de takdirle takip ediyorum. Yakın zamanda tamamlanıp hizmete alınacak kan torbası fabrikamız şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnsan plazmasının ham madde olarak kullanılması suretiyle kritik ilaçların üretileceği yerli plazmadan ilaç üretimi projesi, Kızılay'ın biyoteknoloji alanında eriştiği seviyeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Çalışmaların devam ettiği bu kıymetli projeden ötürü Kızılay'ımızı tebrik ediyor, projeye emek veren her bir kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum."

(Sürecek)