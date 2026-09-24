Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump) Kendisi Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koydu. Biz de bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump) Kendisi Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koydu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump) Kendisi Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koydu. Biz de bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz"
Kaynak: AA