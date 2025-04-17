Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye Hedefimize Ulaşmak Amacıyla Kardeşliğimizi Daha da Güçlendirecek Adımlar Atıyoruz"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla, terörü kaynağında kurutma noktasına geldik. Şimdi bunu farklı bir aşamaya taşıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak amacıyla ittifak ve iktidar olarak, kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz" dedi.

Erdoğan, Isparta'da düzenlenen Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni'ne Cumhurbaşkanlığından canlı bağlantı ile katıldı.

Sözlerine mezun olan askerler ile komutanları tebrik ederek başlayan Erdoğan, şunları söyledi:

"18 haftalık zorlu eğitim sürecini başarıyla nihayete erdiren 2 bin 94 komando uzman erbaşımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Mevla'dan her bir Mehmetçiğimize vazifelerinde üstün muaffakiyetler temenni ediyorum. Verdikleri güçlü, modern ve nitelikli eğitimle, komando uzman erbaşlarımızı yalnızca en çetin koşullara değil, hayatın farklı zorluklarını da hazırlayan tüm komutanlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Sizleri binbir emekle büyüten; vatan, millet, devlet aşkı ile yetiştiren ailenize selamlarımı iletiyor, Allah onlardan razı olsun diyorum. Kahraman askerlerimiz, bugün sizlere tevcih edilecek bu rozetler, milletimizin şahsı manevisinde vücut bulan iftihar ve cesaret nişanlarıdır.

Almaya hak kazandınız mezuniyet belgeleri havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde korkusuzca vereceğiniz şanlı mücadelenin, namus ve ehliyet beratlarıdır. İki hafta sonra birliklerinize katılacak, en yalçın tepelerde, en zorlu hava şartlarında, en derin sularda, çoğu zaman hayatınız pahasına vatanımıza ve milletimize hizmet edeceksiniz. Ezan dinmesin, rengini şehitlerimizin mübarek kanlarından alan al bayrak inmesin diye gerektiğinde anadan, yardan, serden geçeceksiniz. İnşallah her biriniz, disiplininizle, cesaretinizle, yiğitliğinizle ve elbette vicdanınızla, ahlakınızla, merhametinizle göz dolduracaksınız. Vazifenizi icra ederken şu hususu asla unutmamanızı istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti, öyle hüdayınabit bir devlet değildir. Bu toprakları bin yıldır gerektiğinde al kanlarıyla sulayan, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla yeşerten bu millet sıradan bir topluluk değildir. Bizler, 'Devlet, Ebed, Müddet' ilkesi doğrultusunda asırlardır mücadele eden, şahsiyetini vahdet ve uhuvvet şuuru istikametinde tahkim eden bir milletiz.

"Türkiye Cumhuriyeti sulhun, barışın, istikrarın tarafındadır"

Kurduğumuz devletlerle, insanlığa kattığımız değerlerle, Sancaktarlığını yaptığımız o kutlu dava ile temayüz etmiş, adeta bütünleşmiş bir milletin mensuplarıyız. Geçmişi böylesine şanlı, böylesine şerefli bir milleti, tüm unsurlarıyla geleceğe taşımak hepimizin esas gayesidir. Şunu da aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayız; Türkiye Cumhuriyeti sulhun, barışın, istikrarın tarafındadır. Türkiye, hiçbir ayrım yapmadan tüm komşularında ve bölgesinde huzurun egemen olmasını samimiyetle istemektedir. Yıllardır istikrarsızlıklarla ve çatışmalarla boğuşan bölgemizde, yeni krizlerin ortaya çıkmasını asla arzu etmiyoruz. Kuzeyimizden güneyimize, doğumuzdan batımıza, ülkemizin etrafında artık merkezinde barış ve güvenliğin olduğu yeni bir iklimin hakim olması gerektiğine inanıyoruz.

Gazze'de zulüm ve katliam son bulsun, Suriye 14 yıldır hasretini çektiği huzur ortamına kavuşsun, Rusya-Ukrayna savaşı bir an önce adil bir barışla nihayete ersin istiyoruz. Bunları da öyle birileri gibi laf olsun diye söylemiyor, tüm kalbimizle barışa inandığımız için her fırsatta vurguluyoruz. Bunun için çalışmaya, mücadele etmeye, sorumluluk almaya devam edeceğiz.

"Terörsüz Türkiye hedefine vardığımızda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak"

Sevgili Mehmetçiklerimiz, ekonomiden dış politikaya, birçok alanda olduğu gibi terörle mücadelede de verilen emeklerin karşılığını almaya başladık. Yaptığımız başarılı operasyonlarla, örgütün Türkiye'deki eylem kapasitesi ve varlığını etkisiz hale getirdik. Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik. Şimdi bunu farklı bir aşamaya taşıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak amacıyla ittifak ve iktidar olarak kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz. Bugüne kadar büyük bir sabırla, kararlılıkla ve hassasiyetle süreci yönettik. Netice alana kadar aynı iradeyi muhafaza edeceğiz. 40 yıldır kanımızı emen, kaynaklarımızı sömüren, kardeşi kardeşe kırdıran terör belasından tamamıyla kurtulup 'Terörsüz Türkiye' hedefine vardığımızda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak, Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşlarından biri daha yerine oturtulmuş olacaktır.

Kahraman ordumuzun kahraman mensupları, sizler yalnızca ülkemizin caydırıcı gücü değil; bölgemizin barış, refah ve güvenliğinin de teminatısınız. Kaderini Türkiye'nin kaderi ile birleştirmiş, ümidini bu ülkenin geleceğine bağlamış mazlumlar için de mücadele eden birer çelik pençesiniz. Zalime Yavuz, mazluma Yunus'sunuz. Gerek ülkemizde gerek sınırlarımızda gerekse yurt dışında ordumuza yakışır şekilde görev yapacağınızdan en küçük bir şüphe duymuyorum. Sizlere güveniyorum. Bu düşüncelerle, komando temel eğitimini başarıyla tamamlayan ve brövelerini kuşanan siz uzman erbaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Her birinize vazifelerinizde üstün başarılar diliyor, Rabbim sizi her türlü beladan, saldırıdan, kötülükten muhafaza buyursun diyorum."