Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki çatışmalı süreçleri ve son gelişmeleri görüşmek üzere Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasiye fırsat verilmesi, sorunların diyalog yoluyla çözümü ve müzakerelere dönülmesi amacıyla temaslarda bulunduğu vurgulandı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgemizdeki çatışmalı süreç ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeye rağmen diplomasiye fırsat verilmesi, sorunların diyalog yoluyla çözümü ve müzakerelere dönülmesi için görüşmeler yaptığını belirtti. Cumhurbaşkanımız görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a geçmiş olsun dileklerini iletti."

