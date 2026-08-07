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Erdoğan ve Muhammed bin Selman Mekke'de görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde temaslarına başladı.

Erdoğan, ilk olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

Kaynak: AA
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