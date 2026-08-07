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Erdoğan Suudi Arabistan ziyaretini tamamladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'dan ayrıldı.

Ziyareti kapsamında Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelen, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nın imza törenine katılan Erdoğan, daha sonra kara yoluyla Cidde'ye geçti.

Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na gelen Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra özel uçakla ülkeden ayrıldı.

Erdoğan'ı, Mekke Bölge Emir Yardımcısı Mişal bin Abdulaziz Al Saud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal uğurladı.

Kaynak: AA
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