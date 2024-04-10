Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

ERDOĞAN, SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN BAYRAMINI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarını arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Erdoğan'ın aradığı isimler arasında CHP, MHP ve İYİ Parti liderleri de yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL VE MERAL AKŞENER'İ DE ARADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkanların karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Devlet Bahçeli MHP Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSTANBUL BOŞALDI MI? Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç? İstanbul son dakika trafik yoğunluğu haritası! Fenerbahçe Olympiakos maçı kadrosu açıklandı mı? Olympiakos maçında hangi isimler forma giyemeyecek? MARKETLER AÇIK MI? Bayramda ŞOK, A101, BİM açık mı? Ramazan Bayramının 1.-2.-3. günü marketler açık mı? Emekliye zam var mı, yok mu? Bakan Şimşek'ten açıklama! 2024 Bayram Mesajları: En Güzel ve Dualı Ramazan Bayramı Mesajları 10 Nisan TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 10 Nisan Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Nisan günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler? Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024? Ramazan Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Ramazan Bayramı Sözleri ve Mesajları! En güzel, Dualı, Anlamlı, Kısa Bayram Mesajları… Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı 1.2.3. gün hava durumu! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kayseri bayram namazı saat kaçta 2024? Kayseri bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title