Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

ERDOĞAN, SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN BAYRAMINI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarını arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Erdoğan'ın aradığı isimler arasında CHP, MHP ve İYİ Parti liderleri de yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL VE MERAL AKŞENER'İ DE ARADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkanların karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiği kaydedildi.