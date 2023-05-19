Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan ile görüştü

İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı İstanbul'da kabul etti.

Erdi DEMİR - Özgür EREN - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı İstanbul'da kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ATA ittifakı adayı Sinan Oğan'ın görüşmesi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 17.00 sıralarında başladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmeyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.