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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selam'ı kabulünde, BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün yerini almak üzere uluslararası bir girişime ihtiyaç olduğunu ifade etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selam'ı kabulünde, BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün yerini almak üzere uluslararası bir girişime ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selam'ı kabulünde, BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün yerini almak üzere uluslararası bir girişime ihtiyaç olduğunu ifade etti

Kaynak: AA
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