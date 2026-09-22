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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selam'ı kabulünde, BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün yerini almak üzere uluslararası bir girişime ihtiyaç olduğunu ifade etti

Kaynak: AA