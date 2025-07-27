Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit muhafız er Hayrullah Halit Karaman ve ikmal er Semih Erdoğan'ın ailelerine taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit muhafız er Hayrullah Halit Karaman ve ikmal er Semih Erdoğan'ın ailelerine taziye dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldıkları hastanede şehit olan muhafız er Karaman ve ikmal er Erdoğan'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
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