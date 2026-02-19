Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Aileleri ile İftar Programı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye çalışmalarında kısa sürede kayda değer mesafe alındı. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi manada azalma oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Şehit Aileleri ile İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye çalışmalarına değinerek, "Bundan 16 ay önce başlattığımız Terörsüz Türkiye çalışmalarında kısa sürede kayda değer mesafe alındı. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi manada azalma oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 5 Ağustos 2025'ten beri yürüttüğü çalışmalarını dün itibarıyla nihayete erdirdiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizde bunlar yaşanırken, komşumuz Suriye'de de güzel gelişmeler yaşanıyor. Suriye'nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden çözülmesi noktasında geçen ay anlaşmaya varıldı. Tam entegrasyona giden süreç başlamış oldu. Büyük bir hassasiyetle ve çok boyutlu olarak yürüttüğümüz bu çalışmaları inşallah kazasız belasız menziline ulaştıracağız. Başta şehit yakınlarımız olmak üzere 86 milyonun emanetini taşıdığımızın bilinciyle fevkalade dikkatli, tedbirli ve titiz hareket ediyoruz. Yaklaşık yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibetten Türkiye'yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız. Bunu da 23 yıldır olduğu gibi şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri emanetlere leke sürdürmeden, o kahramanların aziz ruhlarını incitmeden, şühedanın kemiklerini asla sızlatmadan başarmak niyetindeyiz."

"Aramıza nifak sokmaya çalışanlara prim vermeyeceğiz"

Erdoğan, şehit yakınları ve gazileri rahatsız edecek hiçbir girişime, söze, tavır ve eyleme müsamahalarının olmadığını ve olamayacağını en iyi şehit yakınları ve gazilerin bildiğini belirterek, "Çözümsüzlükten beslenenler, gerilime ve çatışmaya bel bağlayanlar, Türkiye'nin ayağındaki kanlı prangadan kurtulmasını istemeyenler bizim hüsnü niyetimizi görmese de sizler samimiyetimizi görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunların oyunlarına gelmeyeceğiz. Uyanık olacak, aramıza nifak sokmaya çalışanlara prim vermeyeceğiz." dedi.

Şehit ailelerinin kendilerine aziz şehitlerin emaneti olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu emanete layıkıyla sahip çıkmak boyunlarının borcu olduğunu dile getirdi.

Devletin dün olduğu gibi yarın da tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceğine işaret eden Erdoğan, "Siz şehit yakınlarımız için son 23 yılda daha önce gündemde bile olmayan nice hizmeti, imkanı, hakkı, kolaylığı devreye aldık. İlave istihdam hakkından aylıklara, gazilerimize bakım desteğinden araç alımında ÖTV muafiyetine, yavrularımızın özel eğitim kurumlarından ücretsiz yararlanmasından faturalarda ve seyahatlerde indirim hakkına çok geniş bir yelpazede şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olduk." şeklinde konuştu.

"Şehit yakını ve gazilerin kamuda istihdamı 52 bine ulaştı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1995 ile 2002 yılları arasında sadece 6 bin 315 şehit yakını ve gazinin kamuda istihdamının sağlandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"18 Eylül'de yaptığımız 630 atama ile bu sayı 52 bine ulaştı. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için 4 bin 227 okul, cadde, sokak ve kamu alanına onların isimlerini verdik. Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize 31 bin 271 madalya tevcihini tamamladık. Daha burada sayamayacağımız pek çok hizmeti ve imkanı Allah'a hamdolsun şehit yakınlarımızın istifadesine sunduk. Aile, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarımız bir yandan, Milli Savunma Komisyonumuz diğer yandan AK Parti'mizin ilgili birimleri bir başka koldan seferberlik ruhuyla şehit yakını ve gazilerimizin derdiyle yakından dertlenmekte, talep ve beklentilerine çözüm üretmektedir. Şehit yakınları ve gazilerimizin her an yanında yakınında olmaya çalışan bakanlıklarımızı ve tüm kurumlarımızı yürekten tebrik ediyorum."

Şehit yakınlarını bundan sonra da yalnız bırakmayacaklarını ve onlara her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, "Bu duygularla Ramazan-ı Şerif'inizin tekrar mübarek olmasını diliyorum. Bu ay boyunca tutacağınız oruçların, yapacağınız ibadetlerin hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor. Gazilerimize, ülkem ve milletim adına buradan şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Notlar

İftarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve şehit aileleri yer aldı.