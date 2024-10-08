Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ın cenaze törenine katıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın cenaze törenine katıldı.

Ankara'da bir süredir tedavi gören ve 94 yaşında hayatını kaybeden Kutan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kutan'ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Mehmet Görmez de dua ederek, katılanlardan helallik istedi.

Kutan'ın cenazesi, namaz sonrası aile kabristanında toprağa verildi.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Recai Kutan Politika Güncel ankara

Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu

 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi

İmam, cemaatten değil Sıla bebekten helallik istedi

 DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi

Cenazeye damga vuran kare
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiyespor- Düzcespor maçı ne zaman? Fethiyespor- Düzcespor maçı şifresiz mi? CANLI İZLEME LİNKİ Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 8 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 6. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Osmaniyespor FK- Diyarbekirspor maçı ne zaman? Osmaniyespor FK- Diyarbekirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 8 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Ziraat Türkiye Kupası maçları! Bugün hangi maçlar var? ZTK maç takvimi Bahar bu akşam var mı? 8 Ekim Bahar dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Asgari ücret 2025 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tahminleri! Nimet Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nimet Özdemir hangi partiye geçti? 9 Ekim Ankara Hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 9 Ekim İstanbul Hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.