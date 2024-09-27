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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü Mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve 28 Eylül Türk Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Akdeniz'i Türk gölü haline getiren zaferi kutlayarak kahraman denizcileri ve şehitleri anarak selamlarını iletti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı Yıldönümü ve 28 Eylül Türk Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, " Akdeniz'i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyorum "dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ile 28 Eylül Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ettiğin belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"Akdeniz'i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyor; Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Mavi Vatan'ımızda fedakarca görev yapan tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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