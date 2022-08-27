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Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Mahallesi'ndeki bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Mahallesi'ndeki bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki çalışmalarının ardından Beylerbeyi Mahallesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir pastaneye girdi.

Burada bir süre oturan, çay ve kahve ikramı eşliğinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.

Yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra pastaneden ayrıldı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

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