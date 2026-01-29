Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i havalimanında karşıladı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Mirziyoyev'i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer ilgililer de eşlik etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğu Mirziyoyev ile Büyük Şeref Salonu'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
