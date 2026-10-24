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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Osmanlı Devleti'nin en büyük eserlerinden olan Edirne Sarayı'nın ihyasını gerçekleştiriyoruz. Gelecek yıl tamamlandığında Edirne Sarayı Cedid-i Amire Türkiye'nin en görkemli tarihi eserlerinden biri olarak kültür mimarımıza kaydolacaktır."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Osmanlı Devleti'nin en büyük eserlerinden olan Edirne Sarayı'nın ihyasını gerçekleştiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Osmanlı Devleti'nin en büyük eserlerinden olan Edirne Sarayı'nın ihyasını gerçekleştiriyoruz. Gelecek yıl tamamlandığında Edirne Sarayı Cedid-i Amire Türkiye'nin en görkemli tarihi eserlerinden biri olarak kültür mimarımıza kaydolacaktır."

Kaynak: AA
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