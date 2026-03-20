Bayram namazını kılan Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Rize'nin Güneysu ilçesindeki Merkez Cami'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Erdoğan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayının önemine vurgu yapan Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktık ve bugün Ramazan Bayramı ile müşerref olduk. Rabb'im Ramazan Bayramı'nı tüm ailem-i İslam için bir kurtuluşa vesile kılsın" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'E MESAJ: BUNU BEDELİNİ ÖDEYECEK

Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Erdoğan, "Orta Doğu şu anda kaynıyor. Bu Siyonist İsrail, yüzlerce binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok" dedi.

VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI, SİMİT İKRAM ETTİ

Cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşan Erdoğan, gazetecilere simit ikramında bulundu. Bayramın birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Ramazan Bayramı'nı ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile kılsın" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programının ardından Güneysu'daki konutuna geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı