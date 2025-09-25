Erdoğan ve Vietnam Devlet Başkanı Görüştü

(ANKARA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Vietnam ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Vietnam ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Vietnam ilişkilerinin seviyesinin yükseltilmesi için münasebetleri daha ileri götürebileceklerini, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmanın gerekli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye ve Vietnam'ın uluslararası ve bölgesel platformlarda iş birliğini geliştirmeyi arzuladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de adil ve kalıcı bir barışın tesisi için büyük çaba gösterdiğini, Vietnam'ın da Filistin meselesinde tarihin doğru tarafında yer aldığını görmenin sevindirici olduğunu ifade etti."