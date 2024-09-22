Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta TURKEN Foundation'ı Ziyaret Etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Ensar Vakfı'nın birlikte kurduğu TURKEN Foundation'ın yurt binasını ziyaret etti.

Dijital Medya isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu dolayısıyla gittiği New York'ta Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Ensar Vakfının birlikte kurduğu TURKEN Foundation'ın yurt binasını ziyaret etti" denildi.