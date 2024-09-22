Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi. Görüşme, Erdoğan'ın Türkevi'nde gerçekleştirildi. Bu buluşma, her iki ülke için önemli diplomatik ilişkileri pekiştirme amacı taşıyor.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Dijital Medya isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Türkevi'nde görüştü" ifadeleri kullanıldı.