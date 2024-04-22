Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı ve Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, IKBY Başkanlık Sarayı'nda yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
Heyetler arası yapılan görüşme IKBY Başkanlık Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşti.