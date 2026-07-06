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Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi Rutte ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştüğü bildirildi.

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü" bilgisine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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