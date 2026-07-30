Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz"
Kaynak: AA