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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz"

Kaynak: AA
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