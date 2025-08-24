Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan'da Gemileri Selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan'da Gemileri Selamladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'TEKNOFEST Mavi Vatan' etkinliği çerçevesinde TCG Anadolu ile Savarona yatı dahil toplamda 9 geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişini selamladı. Bu etkinlik, Türkiye'nin deniz gücünü ve teknoloji alanındaki gelişimini sergilemek amacıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
