Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan'da Gemileri Selamladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'TEKNOFEST Mavi Vatan' etkinliği çerçevesinde TCG Anadolu ile Savarona yatı dahil toplamda 9 geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişini selamladı. Bu etkinlik, Türkiye'nin deniz gücünü ve teknoloji alanındaki gelişimini sergilemek amacıyla gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'TEKNOFEST Mavi Vatan' kapsamında TCG Anadolu ve Savarona yatının da aralarında bulunduğu 9 geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişini selamladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel