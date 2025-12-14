Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden belediye başkanı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden belediye başkanı için taziye mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında "Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

  • Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Şehir Hastanesi'nde kolon kanseri tedavisi görürken hayatını kaybetti.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.
  • Gülşah Durbay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.

Bir süredir Manisa Şehir Hastanesi'nde kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan acı haber geldi. Gülşah Durbay'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Durbay'ın ölümünün ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın vefatından büyük üzüntü duydum.

Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Durbay'ın klinik durumu ağırlaşmış ve entübe edilmişti.

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1988 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Manisa'da başlayan eğitim hayatını 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde ve 2024 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Yaşar Üniversitesi İngiliz İşletme Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamasının yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde de ekonomi ve finans alanında doktorasına başladı.

İş hayatında ise gıda sektöründe çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yapan Gülşah Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2015-2020 yılları arasında iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Güncel
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
6 ay içinde ikinci belediye başkanını kaybeden Özel'den duygusal veda

6 ay içinde aynı acıyı yaşayan Özel'den duygusal veda
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Bir manav, binlerce kişinin canını böyle kurtardı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Binlerce kişiyi bir manav kurtardı
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi

Hanuka kutlamalarındaki kanlı saldırı sonrası ipler gerildi
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
'Dünyanın en iyi 100 çorbası' listesinde Türk lezzeti ikinci sırada! Ne mercimek ne kelle paça

"Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesinde Türk lezzeti ikinci sırada
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, oğlu ile ilk fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncudan oğluyla ilk poz: Kalbim...
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Zelenski'nin Almanya'daki karşılanma şekli diplomatik protokol tartışması yarattı

Putin'in keyfini yerine getirecek görüntü! Zelenski'ye soğuk duş
Benzine 2 lira 2 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Tarih netleşti, dev indirim geliyor
Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 90+2'de üzdü! İki takımda puanları paylaştı

Tam kazandım derken 90+2'de gelen golle yıkıldılar
Hollywood devinden Gaziantepli yüzük ustasına dava

Hollywood Gaziantep'e karşı! Yüzük ustası dev yapımcıyla davalık oldu
title