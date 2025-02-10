Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa
Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza

Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışan ahlaksızlara tarihi ceza
Trump skandal açıklamalara devam ediyor: Gazze'yi büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün

Skandal Gazze çıkışını bir adım öteye taşıdı
Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'ya geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KUALA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.

KUALA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.

Erdoğan'ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Malezya'ya geldi.

Erdoğan'a, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap edecek.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır için bomba iddia

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia
Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi

O Ses Türkiye'de kıskançlık krizi
Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü

Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
Galatasaray, taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı

Taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı
Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Yanardağ püskürmeye başladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.