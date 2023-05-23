Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da halka hitap etti: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar nasıl sizin güveninizi boşa çıkarmadıysak Allah'ın izniyle, gelecekte de emanetinizi hakkıyla taşımaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar nasıl sizin güveninizi boşa çıkarmadıysak Allah'ın izniyle, gelecekte de emanetinizi hakkıyla taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kent'te vatandaşlara hitap etti.

İlçeleri ve mahalleleriyle tüm Malatya'yı selamlayan Erdoğan, coşkusu, ahde vefası, sokaklara taşan sevgi seli için Malatyalılara şükranlarını sundu.

Malatya'nın yiğitliğin, mertliğin, vefanın, kadirşinaslığın, milli iradenin ve demokrasinin şehri olduğunu belirten Erdoğan, "Burası, Turgut Özal gibi millet ve memleket sevdalısı bir siyasetçiyi, vizyon sahibi bir devlet adamını yetiştirmiş toprağı bereketli bir şehirdir. Malatya'nın has evladı, Türkiye'ye özellikle demokraside kazanımlar temin etmiş ve demokrasimizin yiğit savunucusu, 8'inci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı memleketinde bir kez daha şükranla ve rahmetle yad ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, Malatya'nın Turgut Özal'a sahip çıktığı gibi kendilerini de hiç yalnız bırakmadığını dile getirerek, "Ülkeye ve millete hizmet mücadelemizde Malatya'nın desteğini daima yanımızda bulduk. Milli iradeye kasteden darbelere meydan okurken, Malatyalı kardeşlerimin duasını her zaman yanımızda hissettik." ifadelerini kullandı.

Alanda açılan, "Gençlerin kararı net, 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan", "Muhalefet haçlı asası tutar, Erdoğan İslam sancağı tutar", "Güneş bir doğar bir batar, Erdoğan her daim doğar", "Sevgi kaynar yüreğimiz, bükülmez hiç bileğimiz, kardeşliktir dileğimiz, biz Reis'ten öyle gördük", "Vatanını seven, milletine aşk ile bakan, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan", "Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek" pankartlarını okuyan Erdoğan, "Pazara hazır mıyız? Yalnız unutmayın, pazara kadar değil mezara kadar beraberiz. Onun için şu 5 günü dolu dolu geçireceğiz. Biliyorsunuz kale içeriden fethedilir. Ne demek bu? Bayanlar, kalenin içinde onlar var. Gençler bütün muhataplarınızı hiç ihmal etmiyorsunuz. Çok çalışıyoruz. Pazar gününün akşamı inşallah adeta yeni bir zaferle sandıklardan çıkıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta Malatya'nın bir kez daha dik ve vakur tavrını ortaya koyduğunu ifade ederek, "Malatyalı, terör örgütlerinin uzantılarıyla yol yürüyenlere fırsat vermedi. Malatyalı, insanımızı 'Alevi-Sünni, Kürt-Türk' diyerek bölmeye çalışanlara 'dur' dedi. Bay bay Kemal talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Peki parlamentodaki görüşmeleri kimlerle yapıyor? PKK'nın parlamentodaki uzantılarıyla yapıyor. Ne kadar terörist varsa bay bay Kemal onlarla yol yürüyor. İşte benim ülkem, benim milletim bu teröristlerle el ele yürüyenleri Pazar günü sandığa gömecek mi?" sözlerini kullandı.

Malatyalıların, sandıklara koşarak geleceğine, demokrasisine, "milletin adamına" ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktığını kaydeden Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığında bu kardeşinize ne verdi, yüzde 69,5'a yakın oy verdi. Bu Malatya'nın nerede durduğunu gösteriyor. Parlamentoda Cumhur İttifakı'na yüzde 69'a yakın oy verdi. Yine rekor düzeyde destek veren Malatya'ya ben teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, Malatya'yı 28'inci dönemde Meclis'te Cumhur İttifakı olarak 5 milletvekiliyle temsil edeceklerini söyledi.

"Bugüne kadar nasıl sizin güveninizi boşa çıkarmadıysak Allah'ın izniyle, gelecekte de emanetinizi hakkıyla taşımaya devam edeceğiz." diyen Erdoğan, daha çok çalışacaklarını, koşturacaklarını, ter dökeceklerini, icraat yapacaklarını, eser ve hizmet üreteceklerini dile getirdi.

Malatya'nın sadece deprem yaralarını sarmakla kalmayacaklarını, şehri her alanda hayalleriyle buluşturmanın peşinde koşacaklarını ifade eden Erdoğan, bunun için 28 Mayıs'ın çok büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"14 Mayıs'ta milletvekilliğinde görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz. Türkiye'nin Cumhur İttifakı tarafından yönetilmesini istediğinizi gösterdiniz. Toplam 323 milletvekiliyle Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek, aslında iradenizi çok gür bir sesle deklare ettiniz. 'İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün' dediniz. 'Durmak yok yola devam' dediniz. Türkiye genelinde 14 Mayıs'ta yüzde 49,52 ile sergilediğiniz duruşu, bu sefer 28 Mayıs'ta çok daha güçlü bir şekilde tamamlamaya hazır mıyız? Bu ne demektir, demek ki 70'in üzerinde Malatya bir oyla sandıkları patlatacak. 'Eserler yarım kalmasın, hizmetler, projeler, yatırımlar yarım kalmasın' diyeceksiniz. 'Hayaller ve hedefler yarım kalmasın' diyeceksiniz. 'Elleri böğürlerinde bekleyen mazlumların umutları sürsün' diyeceksiniz.

Bu bay bay Kemal'den bir şey olmaz. Onu biz SKK'nın başında olduğu zamanlardan biliyoruz. SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. Hatırlayın Savaş Ay'ın röportajında SSK Genel Müdürüyken bay bay Kemal'in neler yaptığını hatırlayın. Bundan bir şey olmaz. Bu, memurluğunu bile doğru dürüst yapamadı. 15 seçim, 15 mağlubiyet. Şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor. Malatya onun gereğini yapacak mı?

'Manşetleriyle, açıklamalarıyla milletimize parmak sallayanlar derslerini alsın' diyeceksiniz. Dosta güven aşılayacak, ülke düşmanlarına korku salacak çok yüksek bir oy oranıyla inşallah sandıkları patlatacaksınız. Ben sizde bunu görüyorum. Ben Malatya'nın basiretine ve ferasetine inanıyorum. Ben Malatyalı kardeşlerimizin desteğine güveniyorum. Sizlerden inşallah bu sefer yine rekor bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum."

(Sürecek)