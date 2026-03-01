Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile Telefonda Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü. Kuveyt'e yönelik saldırılar nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye’nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü. Kuveyt'e yönelik saldırılar nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini belirtti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan El Sabah ile görüşmesinde Kuveyt'e yönelik saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Erdoğan, sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu, Türkiye'nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir

Avrupa'dan aykırı ses! Trump'a söyledikleri ağza alınmayacak cinsten
Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor

Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı! İşte İran'da görmek istedikleri son
Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı

Komşuda tüm uçuşlar askıya alındı
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı

ABD tarihinde ilk kez kullanıldı
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi

Savaş kızışıyor! İran, Trump'ın can damarını hedef aldı
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat