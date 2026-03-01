Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile Telefonda Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü. Kuveyt'e yönelik saldırılar nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini belirtti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan El Sabah ile görüşmesinde Kuveyt'e yönelik saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Erdoğan, sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu, Türkiye'nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: ANKA