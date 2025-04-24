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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı Kurban Bayramı için Türk Kızılayı'na vekalet verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı Kurban Bayramı için Türk Kızılayı'na vekalet verdi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı Kurban Bayramı dolayısıyla kurban vekaletini bu yıl da Türk Kızılayı'na vererek, mazlum coğrafyalarda umut olmaya devam etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı Kurban Bayramı dolayısıyla kurban vekaletini bu yıl da Türk Kızılayı'na vererek, mazlum coğrafyalarda umut olmaya devam etti. Bu yılki 7 hisse kurban vekaleti Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı Kurban Bayramı dolayısıyla 7 hisse kurban vekaletini Türk Kızılayı'na vererek, bu bağışların Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere değerlendirilmesini istedi. Vekalet, Türk Kızılayı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tarafından alındı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın kurban ibadeti vesilesiyle Kızılayımıza duyduğu güven, bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağıdır. Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere teslim aldığımız yedi hisse kurban vekaleti omuzlarımıza önemli bir sorumluluk yüklüyor. Bu emaneti, dini vecibelere ve insani yardım ilkelerine tam uyumla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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