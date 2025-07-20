Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'den yurda döndü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin ardından İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin ardından İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan "TUR" uçağı Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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