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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, karşılıklı olarak bayramın, Türk dünyası ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Tanju Özkaya - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Güncel Haberler

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