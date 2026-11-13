Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA