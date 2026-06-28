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Erdoğan, Kara Kuvvetleri'nin 2235. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Erdoğan, Kara Kuvvetleri'nin 2235. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235'inci kuruluş yıl dönümünü sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla tebrik etti. Erdoğan, şehitleri rahmetle anarak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri personeline başarılar diledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2235 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin tüm yiğit neferlerine Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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