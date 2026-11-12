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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Libya'nın istikrarını destekleyen adımlarının ve güçlü desteğinin artarak süreceğini, Libyalıların sahiplenmediği hiçbir girişimin sahada karşılığı olmayacağını ifade etti

Kaynak: AA