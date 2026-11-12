Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Libya'nın istikrarını destekleyen adımlarının ve güçlü desteğinin artarak süreceğini, Libyalıların sahiplenmediği hiçbir girişimin sahada karşılığı olmayacağını ifade ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Libya'nın istikrarını destekleyen adımlarının ve güçlü desteğinin artarak süreceğini, Libyalıların sahiplenmediği hiçbir girişimin sahada karşılığı olmayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Libya'nın istikrarını destekleyen adımlarının ve güçlü desteğinin artarak süreceğini, Libyalıların sahiplenmediği hiçbir girişimin sahada karşılığı olmayacağını ifade etti
Kaynak: AA