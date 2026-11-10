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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin, İran-ABD anlaşmazlığı konusunda tırmanışa geçen gerilimi düşürmek, sorunların uzlaşı ve diplomasi yoluyla çözülmesini sağlamak için bölge ülkeleriyle birlikte gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin, İran-ABD anlaşmazlığı konusunda tırmanışa geçen gerilimi düşürmek, sorunların uzlaşı ve diplomasi yoluyla çözülmesini sağlamak için bölge ülkeleriyle birlikte gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin, İran-ABD anlaşmazlığı konusunda tırmanışa geçen gerilimi düşürmek, sorunların uzlaşı ve diplomasi yoluyla çözülmesini sağlamak için bölge ülkeleriyle birlikte gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti

Kaynak: AA
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