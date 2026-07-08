Erdoğan ve Meloni NATO Zirvesi'nde görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü" denildi.

Kaynak: ANKA