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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'in NATO üyeliği) İsveç eğer Stockholm caddelerine sahip çıkmazsa, bizim kutsalımıza, kutsallarımıza saldırılar devam...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'in NATO üyeliği) İsveç eğer Stockholm caddelerine sahip çıkmazsa, bizim kutsalımıza, kutsallarımıza saldırılar devam ederse kusura bakmasınlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsveç'in NATO üyeliği) İsveç eğer Stockholm caddelerine sahip çıkmazsa, bizim kutsalımıza, kutsallarımıza saldırılar devam ederse kusura bakmasınlar…"

Kaynak: AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel

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