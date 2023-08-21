Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'in NATO üyeliği) İsveç eğer Stockholm caddelerine sahip çıkmazsa, bizim kutsalımıza, kutsallarımıza saldırılar devam...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'in NATO üyeliği) İsveç eğer Stockholm caddelerine sahip çıkmazsa, bizim kutsalımıza, kutsallarımıza saldırılar devam ederse kusura bakmasınlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsveç'in NATO üyeliği) İsveç eğer Stockholm caddelerine sahip çıkmazsa, bizim kutsalımıza, kutsallarımıza saldırılar devam ederse kusura bakmasınlar…"
Kaynak: AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel