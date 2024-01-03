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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da meydana gelen terör saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin, "Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

İran'ın Kirman eyaletinde, General Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında meydana gelen terör saldırılarında en az 103 kişi hayatını kaybetti, 141 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk

İRAN'DAKİ TERÖR SALDIRILARI: 103 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Devlet Televizyonu, General Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında arka arkaya patlamalar meydana geldiğini duyurdu. Patlamalarda en az 103 kişi hayatını kaybetti, 141 kişi yaralandı. İran'ın Tasnim ajansı patlamaların bölgeye bırakılan 2 çantanın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu meydana geldiğini yazarken, Kerman Belediye Başkanı Said Şerbaf patlamaların 10 dakika arayla gerçekleştiğini aktardı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İran Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

onlar şehit olan12 mehmetçik ve diğer şehitlerimiz için üzüntü duymuşlarmıydı??

Yanıtla24
Cengiz:

Sizi gördüğumde midem bulanıyor

Yanıtla00
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